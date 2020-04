W Holandii na COVID-19 zmarło już ponad 4 tys. osób

W Holandii w ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali przyjęto 124 nowych pacjentów chorych na COVID-19. Łącznie z tego powodu hospitalizowanych jest 10021 osób.

Jak podkreślił Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM), rzeczywista liczba infekcji jest prawdopodobnie wyższa, ze względu na to, że nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom. Liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali oraz liczba zgonów systematycznie spadają. RIVM uważa, że oznacza to, że podjęte przez władze środki, które mają spowolnić rozwój epidemii, działają.



W Holandii dziennie przeprowadza się obecnie około 40 tys. testów na obecność koronawirusa.