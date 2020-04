Australia chce śledztwa ws. koronawirusa. Pekin grozi

Australia dołączyła do Stanów Zjednoczonych, wzywając do dokładnego zbadania, w jaki sposób koronawirus przekształcił się z lokalnej epidemii w centralnych Chinach w pandemię, która zabiła ponad 200 tys. ludzi, zmusiła miliardy do izolacji i zahamowała światową gospodarkę.

Ambsador Chin Cheng Jingye ostrzegł, że dążenie do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie źródeł epidemii jest "niebezpieczne".