Minister tłumaczy wizytę u rodziców: Dostarczałem leki

Pytany przez BBC o komentarz szef Public Health England Paul Cosford ocenił, że minister prawdopodobnie postąpił zgodnie z wytycznymi rządu.

Według ministra ds. mieszkalnictwa w gabinecie cieni laburzystów Nicka Thomas-Symondsa, Jenrick miał pełne prawo, by dostarczyć swym rodzicom lekarstwa.

Sprawa Jenricka to kolejny taki przypadek na Wyspach. Wcześniej brytyjskie media opisywały sprawę Naczelnej Lekarz Szkocji dr Catherine Calderwood, która mimo obowiązujących obostrzeń dwukrotnie pojechała do swej drugiej posiadłości. Calderwood przyznała się do błędu i po rozmowie z pierwszą minister Nicolą Sturgeon podała się do dymisji.