Kazimierz Wóycicki: PiS musi wziąć odpowiedzialność

Czas tak trudny, jak obecny, wymaga szerokiej solidarności. Z pewnością wymaga załagodzenia politycznych sporów na rzecz wspólnego działania. Co stoi w sprzeczności do wyborów, które w swej istocie spory i kontrowersje wzmacniają. By spory złagodzić, należałoby wybory odłożyć.

Na jesieni na kiełbasę wyborczą z pewnością nie będzie pieniędzy. Wybory byłyby prawdziwym sprawdzianem dla rządzących. Społeczeństwo potrafiłoby nagrodzić rząd, który mimo gospodarczej katastrofy w widoczny sposób zrobiłby wszystko, co w ludzkich możliwościach. Na to trzeba by jednak politycznej odwagi, której brakuje Kaczyńskiemu i PiS, myślących przede wszystkim o tym, jak władzy nie utracić.

Problem w tym, że taką gotowość wykazać musi rząd, a PiS i prezes Kaczyński w najmniejszym stopniu takiej gotowości nie wykazują. Gdyby ogłoszono w porę stan klęski żywiołowej, byłyby warunki do solidarnego działania. Opozycji trudno byłoby się skarżyć na ograniczenia, jeśli zachowałyby one odpowiednią miarę. Wszyscy mogliby się lojalnie przyznać do błędów dotyczących służby zdrowia, są one bowiem wielokadencyjne. Na taką jednak konsensualną politykę nie ma warunków, jeśli proponuje się zmiany w prawie wyborczym łamiące konstytucję, wprowadza się restrykcyjne przepisy bez należytej podstawie prawnej, które mogłoby być zalegalizowane jedynie poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Wprowadzenie do poczty wiceministra z MON wygląda na militaryzację, tylko po to, by umożliwić próbę wyborów korespondencyjnych, które notabene muszą zakończyć się fiaskiem, już tylko z powodów technicznych, a nie tylko powszechnego przeciw nim oporu.

Politykom PiS może się oczywiście wydać, że wszystko to uda się im się zakłamać w mediach publicznych (ich zachowanie może skądinąd służyć za jeden z dowodów, że obecne wybory nie odpowiadają standardom demokratycznego państwa), po tym jednak przyjdzie ciężka próba konfrontacji z rzeczywistością.

Jaka jest w tej ciężkiej sytuacji odpowiedzialność opozycji? W oczywisty sposób musi się ona wykazać lojalnością wobec decyzji władz we wszystkich wypadkach, gdzie to jest możliwe. Zakazy wychodzenia z domu i wiele innych, nawet jeśli posiadają słabą podstawę prawną, są zdroworozsądkowe i konieczne. Opozycja ma obowiązek to popierać. Rząd jest jednak wysoce nielojalny wobec opozycji, jeśli usiłuje zwalać na nią odpowiedzialność za własne działania. Politycy PiS naśmiewają się w Sejmie, że opozycja zjawiła się tam w maseczkach i rękawiczkach, gdy tymczasem nie było to niczym innym, jak daniem przykładu całemu społeczeństwu i do pewnego stopnia pozytywną odpowiedzią na apele ministra Łukasza Szumowskiego o zachowanie ostrożności.