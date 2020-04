Francja: W niedzielę 561 nowych ofiar koronawirusa

W ciągu ostatniej doby zanotowano 561 nowych zgonów, przez co łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła we Francji do 14393. Najwięcej ofiar w ciągu doby zanotowano we Francji 7 kwietnia (1417), poza tym jeszcze czterokrotnie 24-godzinny przyrost liczby ofiar przekraczał tysiąc. Jednak Paryż raportuje dzienne statystyki w sposób zróżnicowany - raz z uwzględnieniem tylko osób zmarłych w szpitalach, a niekiedy uwzględniając zgony zanotowane w domach opieki.

Poniżej dalsza część artykułu