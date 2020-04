Czy rząd przygotował Polskę na epidemię koronawirusa?

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w Polsce 4 marca - polskim "pacjentem zero" był mężczyzna, który wrócił z Niemiec, z powiatu Heisenberg, który z czasem zyskał sobie miano "niemieckiego Wuhan" - jako pierwsze duże ognisko koronawirusa w Niemczech. Pacjent trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Na tydzień przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce polski rząd podkreślał, że jest przygotowany na koronawirusa. – Omówiliśmy szczegółowo zagadnienia dotyczące tego, co robić, by ograniczać ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mamy gotowe laboratoria – mówił 24 lutego premier Mateusz Morawiecki na konferencji. Jak pisaliśmy wówczas w "Rzeczpospolitej" innego zdania byli jednak lekarze. – Przygotowani jesteśmy tylko na papierze. Sprawdzianem będzie pojawienie się pierwszych zachorowań, których spodziewam się już wkrótce – m ówiła w tamtym czasie dr Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl, przeprowadzonego 7-8 marca spytaliśmy czy ich zdaniem polskie władze przygotowały kraj na epidemię koronawirusa.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 8,6 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Tak, na tyle, na ile było to możliwe" udzieliło 36,6 proc. ankietowanych.

"Nie" odpowiedziało 47,5 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie miało 7,3 proc. uczestników sondażu.

- Rzadziej niż ogół respondentów o złym przygotowaniu do epidemii przekonane są osoby między 35 a 49 rokiem życia – co trzeci z nich. W tej grupie częściej odpowiadano, że rząd przygotował Polskę, na tyle na ile mógł. O niedostatecznym przygotowaniu przekonana jest częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym i nieco wyższy odsetek zarabiających od 3001 do 5000 zł miesięcznie. Z uwagi na miejsce zamieszkania najwięcej osób uważających, że rząd nie przygotował kraju na epidemię znajduje się wśród mieszkańców miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób – 56% - komentuje wyniki badania Adama Jastrzębski, Senior Project Managera w SW Research.