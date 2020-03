Koronawirus dotarł do Polski. Potwierdzony przypadek w Zielonej Górze

8.00

Japońska minister Seiko Hashimoto poinformowała, że kraj nadal prowadzi przygotowania do letnich igrzysk olimpijskich. - Odwołanie lub opóźnienie igrzysk byłoby niedopuszczalne. Warunki, w których sportowcy będą mogli skupić się i czuć się swobodnie muszą być dopracowane - mówiła Hashimoto. Zapewniła, że organizatorzy igrzysk w Tokio i MKOl będą ze sobą nadal ściśle współpracować.

Z powodu koronawirusa sanktuarium w Lourdes zamknęło słynne baseny "uzdrawiającej" wody, w których pielgrzymi zażywają kąpieli. Ale - choć kąpiele są chwilowo wstrzymane, pielgrzymi są nadal mile widziani - zapewnia portal Aleteia.org.

W lutym w Polsce na grypę zachorowało 821 tys. 653 osoby. Zmarło - 29.

Minister @mblaszczak w #SygnałyDnia w @RadiowaJedynka: zbadana została sytuacja, jesteśmy przygotowani do tego, żeby reagować #koronawirus. Wczoraj podczas spotkania omawiałem przygotowanie wojskowej służby zdrowia do udzielenia pomocy. Służby wojskowe są w stanie gotowości. — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) March 5, 2020

Jak na tak krótki okres trwania epidemii bardzo dużo wiemy o wirusie: znamy jego sekwencję genetyczną i metody wykrywania. To bogactwo wiedzy jest niespotykane w przypadku nowej choroby - mówi dr Maria Van Kerkhove z WHO.

We are eight weeks into this #COVID19 outbreak: yet we have identified the virus, we have the genetic sequence, PCR & serological assay in use. This wealth of knowledge is unprecedented for a new disease.#coronavirus pic.twitter.com/dNAlepnEek — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2020

Lawinowy wzrost zachorowań wystąpił w Korei Płd. - w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 438 przypadków nowych zakażeń. Łącznie koronawirusa stwierdzono u 5766 osób.

Po chwilowym spowolnieniu w Chinach znów szybko rośnie liczba zarażonych koronawirusem. W środę zanotowano kolejnych 139 zakażeń, przy 114 we wtorek. Liczba zarażonych w tym kraju sięgnęła 80 tys. 409 osób.

Jak dotąd poza Chinami stwierdzono 14757 przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Co najmniej 272 osób zmarło w wyniku zarażenia się wirusem - czytaj więcej.



Źródło zdjęcia: AFP



Liczba zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 w Tajlandii wzrosła o trzy, do 47.

Z powodu epidemii Covid-19 tempo wzrostu światowej gospodarki zmaleje o około 0,5 proc.

Co robić, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem? Należy przede wszystkim unikać kontaktu z chorymi i zaszczepić się przeciwko często występującym chorobom zakaźnym, jak na przykład grypa. Ważne jest także częste i dokładne mycie rąk. I przede wszystkim niewpadanie w panikę - piszemy w "Rzeczpospolitej".



Do czasu planowanej zmiany przepisów przedsiębiorca nie ma prawa pytać zatrudnionych o stan zdrowia ani kierować do lekarza bez ich zgody. Po przyjęciu specustawy będzie mógł odesłać ich do pracy w domu bez względu na stan zdrowia - piszemy dziś w "Rzeczpospolitej".



Parlament Wielkiej Brytanii może przerwać posiedzenia i nie obradować nawet do września, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii - podaje Sky News.

Gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, poinformował, że 1000 mieszkańców miasta Nowy Jork ma poddać się kwarantannie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak dotąd na całym świecie w wyniku zarażenia się koronawirusem zachorowało 95070 osób. Zmarły 3284 osoby.

W wyniku zarażenia się koronawirusem w Chinach zmarło w ciągu ostatniej doby 31 osób. Liczba ofiar wirusa SARS-CoV-2 w państwie środka przekroczyła 3 tysiące - z powodu wywołanej wirusem Covid-19 choroby zmarło tam 3012 osób.

36-letni mężczyzna zmarł w Wuhan w wyniku niewydolności oddechowej pięć dni po tym, jak wypisano go z jednego z tymczasowych szpitali zbudowanych w celu udzielania w nich pomocy pacjentom, u których wykryty zostanie koronawirus SARS-CoV-2 - podaje portal informacyjny "The Paper" z Szanghaju.

Departament Zdrowia Kraju Basków poinformował o wywołanej koronawirusem śmierci 82-letniego mężczyzny. To drugi śmiertelny przypadek COVID-19 w Hiszpanii, w której wirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u 219 osób. Najwięcej przypadków (76) odnotowano w stołecznym regionie kraju.



Kolejny kraj dołącza do listy państw, w których pojawił się koronawirus. Tym razem chorobę potwierdzono w Słowenii. Pacjent, który przebywał we Włoszech, trafił do szpitala w stolicy kraju.

Z krajów Europy wciąż napływają dane o kolejnych potwierdzonych przypadkach SARS-CoV-2. W Szwajcarii liczba zachorowań wzrosła o 11, w Szwecji - o 17, w Islandii - o 10. Czterech nowych pacjentów jest w Irlandii.

Afganistan, Algieria, Andora, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Brazylia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Makao, Malezja, Meksyk, Monako, Nepal, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie - tak wygląda aktualna lista państw i terytoriów, w których potwierdzono przypadki koronawirusa. W środę lista wydłużyła się o Polskę i Węgry.

We Francji potwierdzono 73 kolejne przypadki koronawirusa, co oznacza wzrost liczby zachorowań w tym kraju do 285.

W Kalifornii odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa. Kalifornijskie służby medyczne nie ujawniły płci zmarłej osoby. Wiadomo, że człowiek ten odbył dziesięciodniowy rejs statkiem wycieczkowym należącym do linii Princess Cruises. Personel medyczny, który miał kontakt z zarażoną osobą, został poddany kwarantannie, na razie nie wykazuje objawów.

Drugi przypadek koronawirusa potwierdzono w Chile. Jak poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia, 33-letni chory to krewny pierwszego pacjenta. Obie osoby niedawno podróżowały po krajach południowo-wschodniej Azji, były też w Hiszpanii. Według chilijskich władz, stan zdrowia 33-latka jest dobry, mężczyzna został poddany kwarantannie domowej.

W amerykańskim stanie Waszyngton z powodu koronawirusa zmarło dotąd 10 osób - poinformowały stanowe władze medyczne. Liczba potwierdzonych przypadków choroby w Waszyngtonie wzrosła do 39.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w Polsat News, że zaprasza liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych na spotkanie ws. koronawirusa. - Chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i pokazać, w jaki sposób realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki - dodał.

- Jeśli będą takie potrzeby, że trzeba będzie wykorzystać potencjał firm, czy to tych, w których znaczący udział ma Skarb Państwa, ale też innych, dlatego że, przypomnę, takie możliwości daje przyjęta ustawa, to oczywiście rząd i prezes Rady Ministrów będzie podejmował w tej sprawie decyzje - powiedział po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef KPRM Michał Dworczyk.

Zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera @MorawieckiM. pic.twitter.com/gy2ziCkL3w — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 4, 2020

Liczba ofiar choroby COVID-19 wzrosła we Włoszech do 109 - poinformowała włoska Obrona Cywilna. Spośród 3089 pacjentów dotkniętych koronawirusem wyleczonych zostało 276 osób.

W #KPRM odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera @MorawieckiM. pic.twitter.com/cFvSI23xa0 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 4, 2020

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji nt. #koronawirus na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz stosowania się do zaleceń @GIS_gov i @MZ_GOV_PL. https://t.co/Vq4NRy3PsI — Warszawa (@warszawa) March 4, 2020

W Polsce 65 osób jest hospitalizowanych w związku z koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia.

- Jeżeli się okaże, że wirus będzie się rozprzestrzeniał, to być może będzie konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, no a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać - powiedział prezydent Andrzej Duda, który odwiedził szpital w Końskich (woj. świętokrzyskie).

W związku z potwierdzonym przypadkiem #koronawirus w Polsce, musimy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy o stosowaniu się do zaleceń służb. W tej sytuacji trzeba współdziałać. Liczę, że samorządy otrzymają od rządu niezbędne wsparcie, a obywatele rzetelne informacje. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) March 4, 2020

W związku z pojawieniem się koronawirusa zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie imprezy masowe w Zielonej Górze zostały odwołane. O decyzji miasta poinformował prezydent Janusz Kubicki.



Zalegalizowany spec-ustawą koronowirus nie zwlekał już dłużej i zmaterializował się posłusznie w Ziel. Górze. Odetchnąłem z ulgą: Prezesem Szpitala Uniwersyteckiego jest tam znany skądinąd Marek Działoszyński, komendant główny Policji 2012-15. Właściwy wirus we właściwym miejscu. — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) March 4, 2020

Władze Izraela nakazują kwarantannę wszystkich osób wracających do kraju z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii - we wszystkich tych państwach wykryto przypadki koronawirusa.



Włoski rząd przygotował projekt dekretu o zamknięciu w całym kraju kin i teatrów, a także zakazie organizacji imprez masowych w całym kraju w celu walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa - informuje Reuters, który poznał treść dokumentu.

Poseł klubu KO Michał Szczerba postuluje, by w związku z epidemią koronawirusa wprowadzić zakaz połączeń lotniczych z Chinami. "Sprawa jest pilna" - ocenił.

Jest "bardzo prawdopodobne", że włoski rząd nakaże, by mecze Serie A przez miesiąc rozgrywane były przy pustych trybunach - poinformował rzecznik włoskiego Ministerstwa Sportu w rozmowie z CNN.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zakazy odwiedzin wprowadza część szpitali, m. in. w Kielcach, Gdańsku, Słubicach, Warszawie, Katowicach i Białymstoku. Wcześniej wojewoda Jarosław Obremski wstrzymał odwiedziny we wszystkich szpitalach w województwie dolnośląskim. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 4, 2020

Specustawa dotycząca rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza szereg przepisów, w szczególności rozszerzających dotychczasowe uprawnienia ministra zdrowia czy Inspekcji Sanitarnej, a także nakłada obowiązki po stronie hurtowni, aptek, czy podmiotów leczniczych.

W Nowym Jorku wykryto trzeci przypadek koronawirusa. Chory to student Yeshiva University.



Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że potwierdzono 34 nowe przypadki koronawirusa. Tym samym liczba chorych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 85.

Służby medyczne Hongkongu potwierdziły, że pies należący do pacjentki chorującej na COVID-19, chorobę wywoływaną koronawirusem SARS-CoV-2, zaraził się od niej wirusem - informuje "South China Morning Post". To pierwszy przypadek zarażenia się zwierzęcia od człowieka wirusem, który w grudniu 2019 roku pojawił się w Wuhan.

Europosłanka Anna Zelewska, w związku z rozprzestrzeniającym się na świecie koronawirusem, wystosowała prośbę do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o odwołanie spotkania eurodeputowanych z Gretą Thunberg.

Egipt zakazał wjazdu na terytorium kraju obywateli Kataru, w tym osób, które mają prawo do pobytu stałego w Egipcie - informuje Reuters.

Dotąd nie wynaleziono szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi. Jak informuje TVN24, pracami nad przygotowaniem linii produkcyjnej pracuje Polka, doktor Mariola Fotin-Mleczek.

Autokar, którym podróżował pacjent "zero", zabierał pasażerów z 5 niemieckich miast: Bonn, Dusseldorf, Essen, Hamm i Bielefeld. Przewoźnik - spółka "Sindbad" - zapewnia w komunikacie, że stosuje się do wszystkich zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 4, 2020

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn ocenił, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zamieniła się w "globalną pandemię" i dodał, że najgorsze wciąż jest jeszcze przed nami.

Minister Szumowski mówił, że koronawirus "jest podobny do wirusa grypy". - Ja bym nie powiedział, że ten wirus jest tak bardzo niebezpieczny - podkreślił. - Na pewno on dość łatwo się rozprzestrzenia i daje objawy w dużym odsetku zarażonych. Śmiertelność jest na poziomie 2-3 procent - dodał.

W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa we wszystkich prowincjach Iranu odwołane zostały piątkowe nabożeństwa.

„Na straży naszego zdrowia i spokoju wcale nie stoją politycy, ale lekarze i lekarki oraz wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy uspokajają, dokładają wszelkich starań, aby przekazywać nam informacje o środkach prewencyjnych i odpowiedniej higienie" - napisał na Facebooku o koronawirusie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Włoski rząd rozważa podjęcie decyzji o zamknięciu wszystkich szkół w całym kraju, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła - podaje Reuters powołując się na źródła w rządzie.

W związku z ogłoszoną w Indonezji epidemią COVID-19 wielu mieszkańców prowincji w panice wykupuje naturalne składniki, które zdaniem indonezyjskich badaczy mają mieć działanie antywirusowe.

#Mazowsze Ćwiczenia na wypadek epidemii #koronawirus.a odbędą się w 6 szpitalach na terenie województwa. To placówki w Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach. Takie ćwiczenie, zgodnie z zapowiedzią @SzumowskiLukasz, mają być przeprowadzone w całym kraju. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 4, 2020

W ciągu kilku dni nasza spółka ORLEN Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria i linie produkcyjne w Jedliczu są już dostosowywane do tego, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wzmocnić bezpieczeństwo sanitarne kraju — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 4, 2020

- Wiadomo było, że Polska nie będzie krajem bez koronawirusa - powiedziała w programie „Onet Rano” Barbara Nowacka. - Pytanie, w jakim stopniu jesteśmy realnie przygotowani. Na papierze wszystko wygląda zupełnie inaczej. Znamy realia rządzących i zderzania się ze służbą zdrowia. Ze zdumieniem patrzyłam, jak w Sejmie po raz pierwszy byli skłonni normalnie rozmawiać z opozycją - dodała.

Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w instytucjach Unii Europejskiej. COVID-19 wykryto u pracownika Europejskiej Agencji Obrony.

Miesiąc temu głosowanie na szefa rządu Turyngii wywołało politycznej trzęsienie ziemi w całych Niemczech. O mały włos nie odwołano dzisiejszej powtórki wyborów. Z powodu koronawirusa.

W takim tempie koronawirus rozprzestrzenia się poza Chinami.

Iran boryka się z deficytem środków do dezynfekcji rąk w związku z rosnącym popytem na artykuły higieniczne w związku z rozszerzaniem się w kraju koronawirusa SARS-CoV-2.

- Specustawa pozwala robić rządowi, to, co lubi robić najbardziej, czyli ręcznie sterować poszczególnymi obszarami funkcjonowania państwa. Można się czepiać poszczególnych przepisów, dotyczących choćby próby ubezwłasnowolnienia przedsiębiorców, ich sprzętu, majątku. Natomiast musimy sobie powiedzieć jasno: koronawirus nie będzie patrzył, kto ma jakie barwy partyjnie, kto na kogo głosował, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy kto pracuje w budżetówce - podkreślił w programie #RZECZoPOLITYCE poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak.

Pod Szpitalem Powiatowym w Pasłęku powstaje polowa izba przyjęć. To część ogólnopolskich ćwiczeń związanych z #koronawirus @RadioOlsztyn pic.twitter.com/XrQms0LipO — Przemysław Getka (@PrzemekGetka) March 4, 2020

Premier @MorawieckiM w #Praga: Dziękuję @AndrejBabis, że zgodził się zorganizować to spotkanie. Musimy na bieżąco wymieniać się informacjami nt. kluczowych spraw. Teraz jest to #koronawirus. W Polsce zarejestrowaliśmy pierwszy przypadek i chcemy wymieniać się doświadczeniami. pic.twitter.com/pZfnia8bGb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 4, 2020

W 15 z 16 niemieckich landów wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - informuje Instytut Roberta Kocha.

70-letni mężczyzna z północnego Iraku jest pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa 2019-nCoV w tym kraju - poinformowała Iraqi News Agency.

Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził w Radiu Plus, że wykrycie w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem nie zmienia nic w działaniach władzy, gdyż były one na to przygotowane.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS) podczas konferencji zarzucił marszałek województwa Elżbiecie Annie Polak, że mówiąc o braku finansów wprowadza niepokój wśród Lubuszan. Zapewnił, że sytuacja jest pod pełną kontrolą.

Wojewódzka Inspektor Sanitarna woj. lubuskiego poinformowała, że zakażony pacjent autobusem podróżował po Niemczech - dotarł nim do Świecka. Tam przesiadł się do swojego samochodu i podróżował nim sam. Personalia współpasażerów pacjenta zostały już ustalone i są w posiadaniu GIS.

Liczba zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 w Grecji wzrosła do ośmiu, a na Białorusi - do sześciu.

Michał Gramatyka, poseł Platformy Obywatelskiej i szef sztabu organizacyjnego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, został zapytany, czy w związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce, należałoby zakazać spotkań z kandydatami na prezydenta. - Nie sądzę, nie dajmy się zwariować - podkreślił w RMF FM.

W związku z wykryciem pierwszego przypadku koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat.

Średni okres inkubacji koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi od pięciu do siedmiu dni, maksymalny okres inkubacji to 14 dni - powiedział Du Bin z Chińskiego Stowarzyszenia Medycznego (CMA) na konferencji zorganizowanej w środę, w Pekinie.

- Wiadomo było, że koronawirus pojawi się w Polsce. Wszystkie instytucje są dobrze przygotowane - powiedział w radiowej Trójce minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prezes zarządu szpitala Marek Działoszyński poinformował, że w związku z wyłączeniem oddziału lekarze na nim zatrudnieni nie zarabiają, w związku z tym zwrócił się do rządu o uregulowanie takich kwestii.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak (PO) poinformowała, że mimo zapowiedzi rządu o uruchomieniu specjalnych funduszy na walkę z koronawirusem do województwa nie dotarły żadne kwoty i zaapelowała o jak najszybsze ich uruchomienie. Urząd Marszałkowski wystąpił o 10 mln zł z tej puli.

Oddział szpitala, na którym przebywa pacjent decyzją wojewody jest wyłączony z pracy planowej . O przejęcie pacjentów z tego oddziału dyrekcja zwróciła się do innych placówek.

Dyrekcja szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze poinformowała, że przebieg choroby u zakażonego pacjenta jest łagodny, mężczyzna już dziś nie gorączkuje. Dwaj inni pacjenci, których próbki zostały skierowane do badań, nie są nosicielami wirusa.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu nie jest zarażona koronowirusem https://t.co/JdyeycXxUY#radiokoszalin #kołobrzeg #koronawirus — Polskie Radio Koszalin (@radiokoszalin) March 4, 2020

W Pradze rozpoczęło się nadzwyczajne spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowy mają dotyczyć https://t.co/FN7XLx2uBZ. rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 4, 2020

WHO alarmuje, że światu grożą poważne zakłócenia w dostawach sprzętu ochronnego - masek, rękawic i fartuchów lekarskich, co może sprawić, że pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie będą niewystarczająco gotowi do walki z epidemią.

Na środę w województwie lubuskim - w Żaganiu i w Gorzowie Wielkopolskim - zaplanowano ćwiczenia służb, które przeprowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Będą to ćwiczenia z rozstawiania namiotów służących do wsparcia procesu segregacji osób zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa.

Chińska Komisja Zdrowia Publicznego poinformowała, że ślady koronawirusa SARS-CoV-2 znaleziono w kale i moczu pacjentów - informuje "South China Morning Post". Oznacza to, że kał i mocz osób chorych może być źródłem zarażenia się wirusem.

W dwóch bydgoskich szpitalach odbędą się dziś ćwiczenia z udziałem straży pożarnej.



Są organizowane na wypadek, gdyby wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badanie osób z podejrzeniem bądź zakażeniem #koronawirushttps://t.co/cKeGQ6sfSX — Metropolia Bydgoska (@Metropolia_BDG) March 4, 2020

Mężczyzna, u którego stwierdzono koronawirusa, wyjechał na karnawał do Nadrenii Północnej-Westfalii, do miejscowości Heinsberg. W powiecie Heinsberg wykryto już 68 zakażeń .

O godz. 18 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego - od dziś będzie się gromadzić codziennie w celu koordynacji działań.

Bank Światowy uruchomił pierwsze 12 mld dolarów na pomoc krajom w likwidacji skutków epidemii wirusa z Chin. EBC pracuje nad mechanizmem pożyczania pieniędzy firmom, które ucierpiały z powodu epidemii.

Pierwszy przypadek #koronawirus w Polsce. Proszę o spokój i rozsądek. Apeluję ponownie do @AndrzejDuda o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Działajmy w tej sprawie ponad podziałami. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 4, 2020

Osoby, chcące opuścić irańskie miasto Kom, będą poddane kwarantannie, jeśli mają gorączkę lub wykazują symptomy zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - podał w środę irański rząd.

Nastolatki z Polic pod Szczecinem NIE MAJĄ #koronawirusa. Wyniki badań dotarły do szpitala i są negatywne. Decyzja o zakończeniu kwarantanny w dwóch internatach w ciągu najbliższych godzin @RMF24pl — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) March 4, 2020

Iran tymczasowo zwolnił z więzień 54 tysięcy osadzonych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - informuje BBC. Władze bały się, że ogniska wirusa powstaną w zatłoczonych więzieniach.

Obecnie na świecie zarejestrowano 93 tys. 160 przypadków zakażeń. Zmarło 3 tys. 198 osób.

Szumowski poinformował, że w tej chwili w Polsce jest 79 oddziałów zakaźnych, na których przygotowane jest 3 tys. łóżek.

Minister zdrowia po raz kolejny przypomniał, że objawy zakażenia koronawirusem przypominają objawy grypy oraz że w 80 proc. przypadków choroba ma przebieg łagodny. Zaapelował o zachowanie zdrowego rozsądku.

Szumowski podziękował służbom sanitarnym za bardzo sprawne działanie.

Sam chory czuje się dobrze. Minister zdrowia poprosił o uszanowanie jego prywatności, nie podał szczegółów dotyczących jego tożsamości. Jedynie, że jest to mieszkaniec woj. lubuskiego, który przyjechał z Niemiec i nie jest z grupy szczególnie wysokiego ryzyka - nie jest seniorem.

Pacjent został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze specjalną karetką. Szumowski podkreślił, że po potwierdzeniu pozytywnego wyniku próbki prawidłowo zadziałały wszystkie procedury.

Szumowski poinformował, że wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały poddane kwarantannie.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020

Pacjent, który wrócił z zagranicy poczuł się źle i zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. Ten, oceniając ryzyko zakażenia, polecił mu skontaktować się ze służbami sanitarnymi.

Informacja o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce została oficjalnie potwierdzona przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego podczas konferencji prasowej.