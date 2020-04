Gowin proponuje "krótki" okres klęski żywiołowej

Jarosław Gowin proponował wprowadzenie jednej siedmioletniej kadencji prezydenta i przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata (bez możliwości ubiegania się o reelekcję). Do zrealizowania postulatu niezbędna byłaby zmiana ustawy zasadniczej.

Gowin mówił, że głosowanie powinno odbyć się w pierwszym możliwym bezpiecznym dla obywateli terminie. W jego ocenie termin taki przypadłby w połowie sierpnia. Zdaniem Gowina, do 10 maja zostało zbyt mało czasu na zorganizowanie wyborów.

Głosami Zjednoczonej Prawicy 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą pierwsza i ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. Głosowanie miałoby trwać od godz. 6:00 do godz. 20:00. W tym czasie głosujący musieliby umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniem o tajnym i osobistym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki pocztowej.

Ustawą zajmie się Senat. Zdaniem Gowina, izba wyższa nie poprze projektu. - Uważam, że to błąd - ocenił szef Porozumienia. Powołując się na ekspertów stwierdził, że przez najbliższe dwa lata prawdopodobnie nie uda się przeprowadzić wyborów inaczej niż korespondencyjnie.