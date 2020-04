Korespondencyjne wybory prezydenckie. Sejm uchwalił ustawę

Pierwsza poniedziałkowa próba wprowadzenia do porządku obrad projektu klubu PiS w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 r. zakończyła się dla rządzących niepowodzeniem. Trzech posłów Zjednoczonej Prawicy było przeciw, trzech - w tym wicepremier Jarosław Gowin, który podał się do dymisji - wstrzymało się od głosu.

Tomczyk: Sfałszowane podpisy

Poseł PO Cezary Tomczyk pytał jak to możliwe, że pod projektem podpisani są posłowie, którzy informują, że są w swoich okręgach i głosują zdalnie. – To jawne fałszerstwo – oświadczył. Zażądał zabezpieczenia podpisów na poczet oskarżenia, które, w jego opinii, czeka składających projekt. – To sfałszowany projekt ze sfałszowanymi podpisami. Bierzecie to na własną odpowiedzialność – powiedział Tomczyk.