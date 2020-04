Wielka Brytania nie złagodzi ograniczeń. "Wirus znów by szalał"

- Uważamy, że jest zbyt wcześnie, by dokonywać zmian - powiedział szef resortu zdrowia, odnosząc się do wprowadzonych w Wielkiej Brytanii ograniczeń w przemieszczaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Choć widzimy wypłaszczanie liczby nowych przypadków zakażeń i liczby zgonów, to liczby te jeszcze nie maleją - dodał Hancock.

W brytyjskich szpitalach zmarło ponad 12,8 tys. osób zakażonych koronawirusem, jednak ogólna liczba ofiar epidemii może być - jak wynika z danych urzędu statystycznego - znacznie wyższa.

- Jeżeli teraz znieślibyśmy wszystkie ograniczenia (wprowadzone w ramach walki z epidemią - red.), to wirus znów by szalał, a do tego nie możemy dopuścić - oświadczył szef brytyjskiego resortu zdrowia.