Premier o łagodzeniu obostrzeń

Zmienią się także zasady uprawiania kultu religijnego. Obecnie we mszy może uczestniczyć pięć osób. Teraz zmieni się zasada obecności wiernych w kościele. Na każde 15 metrów powierzchni przypadnie jedna osoba uczestnicząca.



Poluzowane zostaną także restrykcje handlowe w taki sposób, że w dużych sklepach będzie mogło równocześnie robić zakupy więcej osób. W sklepach do 100 metrów kwadratowych będą to cztery osoby na kasę. Jednak już w sklepach powyżej 100 metrów, podobnie jak w kościele, będzie to jedna osoba na każde 15 m kw. powierzchni.



Nowe regulacje zostaną wprowadzone na okres do końca kwietnia. Po tym czasie rząd ponownie zdecyduje, czy wprowadzać dalsze luzowanie, obostrzenie czy zrezygnować ze zmian. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie kształtowała się linia nowych zachorowań. Na razie nie można zauważyć gwałtownych wzrostów – codziennie przyrosty są w miarę stałe, liczba osób zdiagnozowanych zwiększa się o ok. 400 osób.



Wciąż nie ma decyzji dotyczącej szkół. Na razie pozostają one zamknięte do 26 kwietnia, ale MEN zapowiada, że uczniowie wrócą do swoich placówek dopiero wtedy, gdy będzie to dla nich bezpieczne. Wciąż nie wiadomo też, czy 10 maja odbędą się wybory.