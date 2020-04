USA: Groził strzelaniną, bo klienci w sklepie nie mieli masek

62-letni Robert Kovner zapowiedział na Facebooku, że będzie "opróżniać każdy magazynek, jaki posiada" w lokalnym supermarkecie Publix, ponieważ jego zdaniem zbyt wielu klientów robi zakupy bez maseczek ochronnych.

"Czy będzie trzeba strzelać do was na parkingu, samolubne du***, żeby przekazać wiadomość?" - napisał. "Zaufajcie mi, wirus nie jest jedyną rzeczą, która może doprowadzić do waszego końca" - dodał.