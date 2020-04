J.K. Rowling uruchamia stronę internetową. "Potrzeba nam magii"

„Rodzice, nauczyciele i opiekunowie, którym zależy na tym, aby dzieci dobrze się bawiły i miały zajęcie, gdy przebywamy w izolacji, mogą potrzebować odrobiny magii, więc z przyjemnością uruchomiłam harrypotterathome.com” - czytamy we wpisie opublikowanym przez J.K.Rowling na Twitterze.

Na stronie internetowej znaleźć można materiały z wydawnictw takich jak Bloomsbury i Scholastic, filmy z nauką magii, quizy, zagadki, czy zabawne artykuły. Strona stworzona została tak, aby była interesująca zarówno dla największych fanów małego czarodzieja, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z Harrym Potterem. Część materiałów udostępnionych jest za darmo, a za inne trzeba zapłacić. „Rzucamy urok wygnania na nudę!” - czytamy na stronie.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we're on lockdown might need a bit of magic, so I'm delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU