Ponad 3500 przypadków koronawirusa w Rosji

Jak podało rosyjskie centrum ds. koronawirusa, w ciągu minionych 24 godzin koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 771 osób z 29 regionów Federacji Rosyjskiej. To największy dobowy wzrost liczby zakażeń w Rosji od początku epidemii.

Rosyjskie władze poinformowały też, że w ciągu ostatniej doby zmarło sześcioro zakażonych pacjentów - śmiertelny bilans epidemii wzrósł tym samym do 30.

Najwięcej (595) nowych przypadków odnotowano w Moskwie. W obwodzie moskiewskim liczba zakażonych wzrosła o 43, w Petersburgu o 22, w obwodzie niżnonowogrodzkim o 13. W obwodzie leningradzkim zanotowano 11 przypadków, w Dagestanie - 10. Łącznie w Rosji liczba przypadków koronawirusa wzrosła do 3548.

W związku z epidemią władze Moskwy oraz obwodu moskiewskiego wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się. Mieszkańcy mają zostać w domach, wolno im wychodzić tylko do pracy (jeśli nie mogą pracować zdalnie), po zakupy do najbliższego sklepu, ze śmieciami, na spacer ze zwierzęciem (do 100 m od domu) oraz w razie zagrożenia życia i zdrowia.

Podobne restrykcje zostały wprowadzone także przez władze kilkudziesięciu innych obszarów administracyjnych, m.in. Petersburga i obwodu leningradzkiego oraz obwodów: magadańskiego, archangielskiego, wołogodzkiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, murmańskiego i rostowskiego.