Władze każą mieszkańcom Moskwy zostać w domach

Od poniedziałku 30 marca w Moskwie wprowadzony zostanie reżim samoizolacji dla wszystkich grup wiekowych. Opuszczenie mieszkania będzie możliwe tylko w kilku przypadkach: w celu uzyskania pomocy medycznej w nagłych przypadkach, zagrożenia życia lub zdrowia, odbycia obowiązkowej podróży do pracy oraz dokonania zakupów w najbliższym sklepie lub aptece. Dozwolone będzie także wyprowadzanie zwierząt na spacer (nie dalej niż 100 m od domu) oraz wynoszenie śmieci.

We wszystkich przypadkach, poza podróżowaniem taksówkami, mieszkańcy są zobowiązani do zachowania w miejscach publicznych dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Sklepy i apteki mają wprowadzić odpowiednie rozwiązania, by odstęp między ludźmi był zachowywany.

Wjazd i wyjazd z Moskwy pozostają dozwolone.