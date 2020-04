W USA epidemia, w Wisconsin prawybory

Evers chciał przełożyć prawybory w stanie na 9 czerwca, powołując się na zagrożenie dla zdrowia publicznego spowodowane pandemią koronawirusa. Decyzję tę zaskarżyli jednak Republikanie - i sprawa trafiła do stanowego Sądu Najwyższego, który orzekł, że prawyborów nie można przesunąć.

Sąd Najwyższy stanu Wisconsin orzekł też, że nie można przesunąć terminu na głosowanie korespondencyjne - w prawyborach policzone zostaną więc tylko te głosy, które zostaną oddane do końca wtorku.

Wyrok oznacza, że w Wisconsin we wtorek odbędą się prawybory. W Wisconsin stwierdzono dotąd 2511 przypadków koronawirusa, w wyniku Covid-19 zmarły tam 43 osoby. W całych USA wirusem zakaziło się ok. 370 tys. osób, liczba ofiar Covid-19 zbliża się do 11 tysięcy.

Republikanie uważali jednak, że Evers nie miał prawa do przełożenia wyborów i oskarżyli go o przekroczenie uprawnień.

- Sąd Najwyższy stanu przemówił: gubernator nie może samodzielnie przełożyć daty wyborów - oświadczył Robin Vos, przewodniczący Izby Reprezentantów lokalnego Kongesu, polityk Republikanów.

- Wybory odbędą się zgodnie z planem - dodał.