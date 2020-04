Wybory na drugim planie. Trump rozmawiał z Bidenem o koronawirusie

Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i prezydent Donald Trump przeprowadzili dobrą rozmowę - przekazała Kate Bedingfield ze sztabu kandydata Demokratów.

- Biden podzielił się kilkoma pomysłami działań, które już teraz mogą być wprowadzone i wyraził swoje uznanie dla ducha

Amerykanów w sprostaniu wyzwaniom stojącym przed narodem - dodała.

Biden w ubiegłym tygodniu zaproponował rozmowę. Wcześnie krytykował administrację Trumpa za kroki podejmowane w walce z koronawirusem.

Prezydent USA przyznał, że rozmowa była udana. - Przedstawił mi swój punkt widzenia i w pełni to zrozumiałem. To była przyjazna rozmowa, która trwała około 15 minut. To było naprawdę niezłe - przekazał Trump.