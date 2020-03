Oprowadzał Putina po szpitalu. Lekarz zakażony koronawirusem

- Z punktu widzenia medycyny są dwa scenariusze - azjatycki, gdy to szybko ucicha (chodzi o liczbę zakażonych - red.) i włoski, gdy to narasta. Jako lekarz uważam, że jest bardzo ważne przygotować się do włoskiego scenariusza jeżeli nagle dojdzie do zwiększenia zachorowań - mówił w ubiegłym tygodniu główny lekarz szpitala Denis Procenko do Putina.

Zapewnił, że jego szpital ma obecnie ponad 600 łóżek i wszystkie, w razie potrzeby, może przekształcić w łóżka do intensywnej terapii.

Rossija24 poinformowała dziś, że Procenko uzyskał dodatni wynik na obecność koronawirusa. Jego stan zdrowia jest dobry.

Pozostali pracownicy szpitala przekazali, że zachorowanie nie wpłynęło na pracę placówki. Personel jest regularnie badany.

Procenko na Facebooku podziękował za wsparcie, które do niego płynie.