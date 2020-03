Kolumbia: Prezydent zapowiada 19-dniową kwarantannę

Duque podkreślił, że decyzja o ogólnokrajowej kwarantannie, która przewiduje m.in. ograniczenia w swobodzie poruszania się mieszkańców, którzy będą - co do zasady - zobligowani do pozostania w domach, jest konieczna do walki z koronawirusem.

- W nadchodzących tygodniach mamy możliwość wspólnego spowolnienia (rozprzestrzeniania się) wirusa - powiedział Duque.

Rzecznik rządu podkreślił, że szczegóły dotyczące zasad kwarantanny zostaną ogłoszone przed poniedziałkiem.

Źródła rządowe wskazują, że spod ograniczeń w swobodzie poruszania się wyłączeni będą pracownicy szpitali, funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pracownicy aptek oraz supermarketów.

Od poniedziałku Kolumbia wstrzymuje przyjmowanie samolotów latających na trasach międzynarodowych. Władze kraju nakazują też osobom mającym 70 i więcej lat, aby nie opuszczały domów do końca maja. W Kolumbii zamknięto też szkoły i bary. Granice kraju również są zamknięte.

Na świecie w wyniku zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło ponad 11 tysięcy osób.