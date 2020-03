Koronawirus w Polsce - szósta ofiara śmiertelna

Tym samym liczba przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w Polsce do 547.

Rano resort poinformował także, że w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Ministerstwo zastrzegło, że czeka na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci pacjentki.

Po godz. 11 resort przekazał, że - zgodnie z diagnozą lekarzy - powodem śmierci 37-latki było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia. "Pacjentka była w stanie ciężkim i miała inne współistniejące schorzenia" - zaznaczono.

Tym samym liczba osób zmarłych w Polsce z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła do 6.

Poprzedni bilans mówił o 536 przypadkach, w tym 5 śmiertelnych, koronawirusa w Polsce.