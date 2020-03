W Rosji za złamanie kwarantanny nawet 7 lat więzienia

Jak poinformowało biuro prasowe niższej izby parlamentu, najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie kary do 7 lat pozbawienia wolności dla osób naruszających kwarantannę. Osoby takie będzie też można skazać na grzywnę do wysokości 2 mln rubli (ok. 105 tys. zł). To najsurowsza sankcja, przewidziana dla tych, którzy naruszając przepisy sanitarno-epidemiologiczne spowodowali śmierć dwóch lub więcej osób.

