Prof. Piotrowski: Premier może stanąć przed Trybunałem Stanu

Zdaniem wielu polityków, prawników i konstytucjonalistów obecna sytuacja w Polsce jest stanem klęski żywiołowej. Gdyby formalnie został on wprowadzony, do lipca nie mogłyby odbyć się wybory prezydenckie.

W rozmowie z Interią prod. Ryszard Piotrowski wymieniły cztery powody nakładające na Radę Ministrów obowiązek wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

- Jeśli Rada Ministrów tego nie zrobi, to Prezes Rady Ministrów może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków - ocenił konstytucjonalista.



- Stan klęski żywiołowej wprowadza się wtedy, gdy jest to konieczne w celu zapobieżenia skutkom jakiejś sytuacji, w tym przypadku epidemii. Mamy zapobiec skutkom i usunąć je, tzn. sprawić, żeby ludzie przestali chorować i umierać na koronawirusa - tłumaczy profesor.



Jego zdaniem organizacja wyborów w maju to stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa. - Konstytucja mówi, że państwo chroni bezpieczeństwo obywateli - mówi.



- Po trzecie, władze publiczne mają konstytucyjny obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Żeby zwalczyć tę epidemię, nie można w trakcie jej trwania przeprowadzać wyborów prezydenckich - kontynuuje.



Jako czwarty argument podaje brak równych szans dla kandydatów. - Nie można jej prowadzić, gdy zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób - tłumaczy.