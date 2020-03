Koronawirus: We Włoszech więcej ofiar niż w Chinach

Poprzedni bilans mówił o 35713 osobach zarażonych i 2978 wywołanych epidemią zgonach. Oznacza to, że w ciągu doby we Włoszech potwierdzono kolejne 5322 przypadki koronawirusa (poprzednio notowany wzrost wynosił 4207), a liczba ofiar wzrosła o 427 (poprzednio 475).

Liczba przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech wzrosła do 41035.

We Włoszech najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w Lombardii - 19884. W regionie Emilia-Romania liczba przypadków przekroczyła 5,2 tys., a w Wenecji Euganejskiej - 3,4 tys.

Premier Giuseppe Conte w wywiadzie udzielonym "Corriere della Sera" oświadczył, że wprowadzone przez rząd środki mające powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa nie zostaną w najbliższym czasie ograniczone, nawet gdy rozprzestrzenianie się wirusa zwolni. - W tej chwili nie ma sensu mówić więcej, ale jasne jest, że środki, które przyjęliśmy, a które doprowadziły do zamknięcia wielu firm, jak i szkół w kraju można przedłużać tylko do pewnego czasu - dodał.

Premier deklarował, że obecnie rząd nie planuje wprowadzenia kolejnych środków przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii, ale - jak dodał - jeśli Włosi "nie będą przestrzegać zakazów" wówczas rząd "będzie musiał działać".

10 marca całe Włochy zostały ogłoszone czerwoną strefą i objęte kwarantanną. Mieszkańcy mogą wychodzić z domów jedynie do pracy lub do lekarza, a także, by zrobić zakupy. Szkoły i uniwersytety zamknięto do 3 kwietnia.