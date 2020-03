Koronawirus: Zagrożona jest większość Niemców

Lokalne władze działają na podstawie starej ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG), która dopuszcza ograniczenie wolności osobistej czy nietykalności miejsca zamieszkania. To one decydują, kogo wysłać na kwarantannę, jakie masowe imprezy powinny zostać zakazane i czy zamykać szkoły lub przedszkola. Rząd federalny ogłasza jedynie, jakie działania uznaje za konieczne.

Tak to definiuje rzeczona ustawa i nikomu nie przychodzi do głowy niczego zmieniać, tym bardziej w trybie pilnym w warunkach epidemii. Zapewne przyjdzie na to czas po zwalczeniu koronawirusa. Jens Spahn, minister zdrowia, mówi, iż przydałyby się „dodatkowe możliwości”, ale nie o to obecnie chodzi. W warunkach kryzysowych większość landów oraz władz lokalnych stosuje się do zaleceń rządu w Berlinie.