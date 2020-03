NieKłamMedyka. Akcja w sieci

"Podejrzenie zakażenia nie jest stanem zagrożenia życia a telefon 112/999 służy do ratowania życia właśnie, wypadki, zawały, udary" - czytamy we wpisie ratownika (tu cały wpis) .

"Telefon alarmowy 112/999 tylko w ostateczności lub innych przypadkach zagrażających życiu czy zdrowiu. Od wielu dni dyspozytorzy medyczni odbierają tysiące NIEPOTRZEBNYCH telefonów z setką pytań dotyczących koronawirusa. Błagam Was!!! Każda telewizja, radio, internet... wszędzie podaje się właściwe numery telefonów i informacje co należy zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia" - pisze Michał Matraj.

"Jeżeli miałeś potencjalnie kontakt z osobą zarażoną, byłeś za granicą, masz niepokojące objawy - zgłoś to dyspozytorowi medycznemu, zanim do ciebie przyjedziemy" - mówi ratownik, który przyłączył się do akcji. "Nasze bezpieczeństwo to twoje bezpieczeństwo".

Apel #NieKłamMedyka ma związek z częstymi przypadkami zatajania informacji o możliwym kontakcie z osobą zakażoną. Powoduje to, że cały zespół ratunkowy musi w takim przypadku zostać poddany kwarantannie, co automatycznie wyłącza go z pracy.