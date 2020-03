Niemcy: Bez działań rządu wirus zaraziłby 10 mln osób w 3 miesiące AFP

Łączna liczba wykrytych przypadków zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w Niemczech do środy, do 11 wzrosła do 9919 przypadków - według danych niemieckiego Instytutu Roberta Kocha.