Trump: Mówienie "chiński wirus" to nie rasizm

Pytany przez dziennikarzy, Trump odpowiedział, że używa tego określenia, ponieważ Chiny próbowały zrzucić winę za ten wirus na amerykańskich żołnierzy.

- Wirus pochodzi z Chin. To wcale nie jest rasistowskie. Pochodzi z Chin, chcę być dokładny - tłumaczył amerykański prezydent.

- Chiny w pewnym momencie próbowały powiedzieć, że to spowodowali amerykańscy żołnierze. Nie może do tego dochodzić. Tak nie będzie, dopóki jestem prezydentem. To powstało w Chinach - dodał Trump.