Prof. Stempin: Człowiek zawsze będzie się bał

Czarna śmierć wyszła z Chin. Dotarła poprzez Krym do Europy. Ziemie Europy Środkowo-Wschodniej nie zostały objęte dżumą, gdyż Polska w XIV nie była w silnym krwiobiegu Europy. Ten przepływ był wówczas napędzany podróżami studentów do Europy Zachodniej, pielgrzymkami i wojnami. W tym kotle polska nie uczestniczyła na taką skalę, by zakrzewiła się tu czarna śmierć – opowiada w rozmowie z Bogusławem Chrabotą prof. Arkadiusz Stempin, historyk, humanista, biograf Angeli Merkel i znawca obyczajowości wieków minionych.

