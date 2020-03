Koronawirus: Rusza akcja informacyjna Ministerstwa Zdrowia

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów stworzyła specjalny spot informacyjny dotyczący koronawirusa. Znalazły się w nim informacje na temat objawów oraz rady dotyczące zapobiegania zakażeniu i postępowania w przypadku podejrzenia u siebie choroby.

W wideo przygotowanym przez KPRM znalazły się wskazówki, jak zapobiegać zakażeniu:

Często myj ręce, używając mydła i wody

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos

Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zarażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

KPRM zaznacza w swoim spocie, że w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów, należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. Jak dodano, wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia powinny być wyjaśniane telefonicznie lub przy pomocy innych metod zdalnej konsultacji.

Zwrócono także uwagę, aby nie zgłaszać się samemu do przychodni POZ, za wyjątkiem sytuacji, w której pacjent zostanie o to poproszony w określonym terminie. Podobnie jest także w przypadku szpitali. Nie należy się do nich udawać bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy to zrobić oraz czy jest to potrzebne. KPRM zaznacza, że jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.

Należy często myć ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust oraz zasłaniać je zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Nie należy także zbliżać się do osób chorych.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się on drogą kropelkową - podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590

www.gov.pl/koronawirus