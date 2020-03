Tegoroczny Marsz Żywych przełożony

Marsz Żywych z Auschwitz do Birkenau to największy doroczny program edukacyjny na temat Holokaustu.

Odbywa się w Polsce nieprzerwanie do 1988 roku, w Yom HaShoah - według żydowskiego Kalendarza Dniu Pamięci o Holokauście . Bierze w nim udział ponad 10 tys. młodzieży żydowskiej i nieżydowskiej z 40 krajów, m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Polski, Meksyku, Brazylii, Panamy, Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Niemiec.

Do młodych co roku dołączają ocaleni z Holokaustu.

Organizacja March of the Living World ogłosiła, że marsz w tym roku nie odbędzie się w zwyczajowym terminie, ale podjęte zostaną starania o zorganizowanie go pod koniec tego roku. Realizacja tego planu będzie jednak zależała od sytuacji epidemiologicznej na świecie.