Prezydent chce specjalnego posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa

- Także żeby poinformował, jakie działania zostały podjęte i w jaki sposób zabezpieczamy Polaków przed tym, aby w jak najmniejszym stopniu, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, ten wirus dotknął nasz kraj, a przede wszystkim nas - powiedział prezydent.

- Chciałbym także, aby zostały podjęte odpowiednie, dodatkowe działania legislacyjne ponieważ jest konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwią i przygotowanie i ewentualną walkę z koronawirusem, choćby wprowadzenie braku limitowania jakiegokolwiek świadczeń związanych z działaniami przygotowawczymi do tego, a także oczywiście walką z samym koronawirusem, gdyby takie przypadki wystąpiły – mówił Andrzej Duda, cytowany przez portal 300polityka.

- Nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa, żaden taki przypadek w Polsce do tej pory nie został stwierdzony - dodał Andrzej Duda po spotkaniu m.in. z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym.

Wcześniej o braku infekcji w Polsce informował minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Nie ma na razie żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, natomiast na pewno takie przypadki w ciągu najbliższego czasu będą. Przygotowujemy się na to - zapewniał.

- Mam nadzieję, że w szybkim tempie pani marszałek takie posiedzenie zwoła - mówił Duda. - Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań, więc będzie to debata otwarta dla polskiego społeczeństwa, bo uważam że społeczeństwu należy się rzetelna informacja i będzie to także debata otwarta oczywiście dla przedstawicieli opozycji, dla parlamentarzystów ugrupowań opozycyjnych, do tego, aby zadawać pytania, wyrażać swoje zdanie i sądzę, że to będzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uważam że to dzisiaj jest właśnie potrzebne po to, aby uspokoić społeczeństwo, też nie było nadmiernego niepokoju - dodał.

Prezydent zapewnił, że „tu nie ma żadnej tajemnicy, tutaj spokojnie można otwarcie na ten temat dyskutować i w moim przekonaniu trzeba o tym dyskutować tak, żeby sytuacja była dla wszystkich jasna”. - Mam nadzieję że gdyby koronawirus niestety przywędrował do Polski, to wtedy chciałbym, żeby każdy obywatel i każda rodzina wiedziała, jakie działania ma podjąć i jakich działań może się w związku z tym, jeżeli chodzi o działania medyczne, spodziewać wobec siebie i swoich najbliższych – stwierdził.

Szef resortu zdrowia poinformował o uruchomieniu infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Infolinia dotycząca koronawirusa ma działać całą dobę przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.