MZ: W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zakażeń

Szumowski powtórzył też, że pojawienie się wirusa w Polsce jest kwestią dni. Zaapelował, aby do sprawy podchodzić spokojnie i racjonalnie, szczególnie gdy obecność koronawirusa w Polsce się potwierdzi, bo, jak mówił, nie ma żadnego powodu, aby tego akurat wirusa traktować inaczej niż inne wirusy powodujące zakażenia górnych dróg oddechowych.

Minister Zdrowia zdementował informacje podawane przez niektóre media o potwierdzeniu przypadków zakażeń. Podkreślił, że jak dotąd takiego potwierdzenia nie ma.

Szumowski poinformował, że dotychczas nie uzyskano żadnej pozytywnej próbki badań, więc podawanie niesprawdzonych informacji jest "sianiem paniki" Zaapelował do "kolegów polityków", by sytuacji pacjentów nie wykorzystywać do "bieżącej aktywności partyjnej".

Minister zdrowia ocenił, że Polska jest "przygotowana w możliwie najpełniejszy sposób" na obecność koronawirusa - jest przygotowane zaplecze szpitalne i zabezpieczone środki finansowe.

Informacje na temat koronawirusa i zachowań zapobiegawczych, jakie należy podjąć, znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia.