Cztery miesiące od wybuchu epidemii wiedza o koronawirusie jest niewielka

„To trudna decyzja szczególnie teraz, gdy brody są tak modne. Tym bardziej że dla niektórych broda ma także znaczenie religijne. Ale prosimy o rozważenie jej ogolenia. To jest to, co należy dziś zrobić” – podkreśla brytyjski Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wielka Brytania ma z kolei gotowy plan zamknięcia z dnia na dzień wszystkich szkół, odwołania imprez masowych i ograniczeń w komunikacji zbiorowej, gdyby liczba zachorowań nagle zaczęła rosnąć. We Włoszech, gdzie ilość zarażonych zbliżyła się w czwartek do 500 i stało się jasne, że władze nie zdołały odizolować pierwszych przypadków, obowiązkową kwarantanną objęto już przeszło 100 tys. osób. Kraj, który aż 13 proc. PKB czerpie z turystyki, zdecydował się też na tak bolesne decyzje jak zamknięcie najważniejszych atrakcji Mediolanu i Wenecji.

Epidemii nie udało się ograniczyć do Chin: w Iranie, Włoszech czy Korei Południowej wybuchły niezależne, potężne ogniska. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia to jednak jeszcze nie pandemia, czyli równoczesny wybuch choroby na całym świecie. Jeśli by do niej doszło, choroba mogłaby zupełnie wymknąć się spod kontroli.