Japonia: Pasażerowie "Diamond Princess" schodzą na ląd

Na statku znajdowało się 3700 osób - zarówno pasażerów, jak i członków załogi. Dwoje pasażerów i jeden członek załogi to obywatele Polski.

W środę statek opuści ok. 500 osób.

Do wtorku liczba osób ze statku "Diamond Princess" u których wykryto koronawirusa 2019-nCoV wynosiła 542 co czyniło ze statku największe ognisko wirusa poza Chinami kontynentalnymi. Osoby, u których wykryto wirusa były przenoszone ze statku do szpitali.

Teraz próbki do badań pobrano od wszystkich osób znajdujących się na statku - informuje japońskie ministerstwo zdrowia.

Statek wycieczkowy "Diamond Princess" wypłynął z Jokohamy 20 stycznia. Następnie zatrzymał się w Kagoshimie, po czym wpłynął do Hongkongu. Stamtąd popłynął do Wietnamu i Tajwanu, po czym wrócił do Jokohamy zatrzymując się po drodze na Okinawie.

W Chinach kontynentalnych z powodu koronawirusa 2019-nCoV zmarły 2004 osoby, zachorowało ponad 74 tysiące.