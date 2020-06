Korea Północna: Siostra za brata

Zgodnie z jej zapowiedzią komuniści wysadzili znajdujący się na ich terytorium budynek centrali łączności Północy z Południem. Wraz z tym ich armia zapowiedziała, że wkrótce wróci do tych rejonów w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej na wspólnej, koreańskiej granicy, które opuściła dwa lata temu (m.in. do regionu turystycznego Kumgangsan) w czasie ocieplenia stosunków z Seulem.

Gdy tylko Kim zniknął z życia publicznego, jego siostra prawie codziennie zaczęła atakować Koreę Południową – mimo że formalnie jest tylko zastępczynią szefa wydział propagandy Komitetu Centralnego. Dlatego pewnie w swoich wystąpieniach podkreśla, że działa z polecenia „Najwyższego Przywódcy". Nikt jednak spoza Korei nie wie, gdzie on się znajduje i co robi. Nie wiadomo też, czy siostra rzeczywiście działa na jego polecenie, czy też może to jej samodzielne przygotowania do objęcia najwyższej władzy w państwie.