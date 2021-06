Koronawirus. Kim karci członków władz. W tle COVID i "wielki kryzys"

Północnokoreańska agencja KCNA nie podaje szczegółów dotyczących tego, jakie błędy w walce z epidemią popełniono i w jaki sposób naraziły one mieszkańców kraju na niebezpieczeństwo.

Oficjalnie w Korei Północnej nie potwierdzono jak dotąd ani jednego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na samym początku pandemii Korea Północna zamknęła granice.

Kim zwołał posiedzenie Biura Politycznego Partii Pracujących Korei, by odnieść się do zaniedbania obowiązków przez niektórych członków partyjnej egzekutywy, w tym do niewdrożenia ważnych, długoterminowych działań antyepidemicznych - poinformowała KCNA.