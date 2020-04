Korea Północna znów wystrzeliła rakiety AFP

Korea Północna wystrzeliła we wtorek kilka rakiet manewrujących krótkiego zasięgu, które spadły do morza między Półwyspem Koreańskim a Japonią - podało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To kolejny przeprowadzony w tym roku przez Pjongjang test rakiet krótkiego zasięgu.