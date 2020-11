Zakaz handlu: Na Gwiazdkę sklepy zamknięte ponad trzy dni

Tak długie zamknięcie sklepów spowoduje też niespotykaną do tej pory kumulację kupujących, którzy do 14 w Wigilię będą chcieli zrobić zapasy na kolejne dni. Stłoczenie konsumentów nie będzie sprzyjać przestrzeganiu zasad dystansu społecznego i przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem.

Jak twierdzą autorzy apelu, wielu konsumentów nie będzie poinformowanych, że niedziela 27 grudnia, po świętach, będzie niehandlowa i nie zaopatrzy się w zakupy w ten dzień. Dodatkowy dzień bez handlu spowoduje większe straty handlu przez utratę przydatności do spożycia znacznej części produktów świeżych z dostaw do 24 grudnia. Sklepy będą miały też poważne trudności w utrzymaniu pełnego zaopatrzenia na dodatkowy trzeci dzień bez handlu.

Do apelu zostały dołączone propozycje zmiany przepisów. Pierwsza to jednorazowa nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wyłączająca w tym roku niedzielę 27 grudnia spod zakazu handlu.

Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan

Dobrze, że Jarosław Gowin na sobotniej konferencji zapowiedział dalsze rozmowy o zniesieniu zakazu handlu w niedziele. Grudzień bez handlu byłby zabójczy dla wielu branż, internet nie udźwignie ciężaru zakupów przed świętami Bożego Narodzenia. Tym bardziej potrzebny jest handel w niedziele, przynajmniej 6 i 27 grudnia, by rozładować tłok i by w sklepach było bezpieczniej. Apel Rady Przedsiębiorczości dotyczy też rozsądnego zagwarantowania pracownikom wolnego czasu – więc tym bardziej dziwi stanowisko Solidarności, która, jako jedyna organizacja, nie poparła apelu. Spodziewałbym się, że związek o takiej historii, historii walki o ludzi, ich miejsca pracy wesprze pracowników i pracodawców. Przed nami zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego 100 dni solidarności – to ma być czas ścisłej współpracy przedsiębiorców i administracji. Liczymy na to. Lewiatan od początku pandemii cały czas analizuje wpływ obostrzeń na poszczególne branże i publikuje rekomendacje dla rządzących, współpracując w RDS z pozostałymi organizacjami, związkami zawodowymi i administracją. Mamy szanse na szybkie wyjście z kryzysu, ale warunkiem jest dialog.