Koronawirus: UOKiK proponuje obniżenie kosztów kredytów konsumenckich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa sprawiły, że wiele osób utraciło źródło swoich dochodów lub zostały one znacznie ograniczone. Może się zdarzyć, że skorzystają oni z szybkich kredytów konsumenckich, tzw. chwilówek. Na przykład konsument może potrzebować pożyczki 1000 zł dla zachowania płynności finansowej do końca miesiąca. Są to pozornie atrakcyjne oferty ze stosunkowo niskim oprocentowaniem, jednak w rzeczywistości kredytobiorca musi zapłacić dużo więcej za koszty pozaodsetkowe, np. prowizje. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaproponował projekt zmian w przepisach, który znacznie obniży te koszty.

Poniżej dalsza część artykułu