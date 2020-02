Koronawirus: agent podpowie, jak ubezpieczyć wyjazd

Dekalog to odpowiedź środowiska agentów turystycznych na nową ustawę turystyczną (o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), nakładającą na agentów turystycznych wiele obowiązków informacyjnych, które powinny być spełnione, zanim klienci kupią wyjazd turystyczny.

Agent powinien przekazać klientowi informacje na temat kierunku, ubezpieczeń, przepisów ustawy oraz procedury wyjazdowej. Na tej zasadzie agent ubezpieczeniowy powinien poinformować osobę wyjeżdżającą np. do Chin o potrzebie wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i dokładnie wyjaśnić jej, jakich świadczeń zdrowotnych może oczekiwać w razie zakażenia oraz do jakiej placówki ochrony zdrowia się zgłosić.

– Dekalog dobrych praktyk to dobry sposób na zabezpieczenie klientów biur podróży i spełnienie przez agentów turystycznych obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy. To pierwsza taka inicjatywa, która wyszła od przedstawicieli branży turystycznej. Popieram takie inicjatywy, bo dobrze poinformowany turysta to bezpieczniejszy turysta – powiedział minister Andrzej Gut-Mostowy.