Biura podróży - turyści nie wiedzą czy mogą rezygnować z voucherów

W projekcie nowelizacji tarczy antykryzysowej, przyjętym ostatnio przez rząd, przewidziano przedłużenie tego terminu do dwóch lat. Klienci biur podróży odetchnęli, mieli bowiem wątpliwości, co stanie się z pieniędzmi, jeżeli voucher straci ważność. A sytuacja epidemiczna wciąż zniechęca do podróży. Jednak zdaniem ekspertów to tylko odsunięcie problemu w czasie. Brakuje bowiem jasnych przepisów o możliwości rezygnacji z takiego vouchera. Nie jest więc jasne, czy biuro powinno oddać całą wpłaconą kwotę, część pieniędzy po potrąceniu kosztów rezygnacji z imprezy czy może pieniądze w ogóle przepadną.

Czytaj też:

Gut-Mostowy: Vouchery biur podróży będą ważne o rok dłużej