Wymiana ognia między Armenią a Azerbejdżanem. Jest ofiara

W ubiegłym roku armia Azerbejdżanu stoczyła zwycięską wojnę z siłami ormiańskimi w Górskim Karabachu, w wyniku czego Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad częścią enklawy, która od 1994 roku jest de facto niezależna od Azerbejdżanu i ściśle powiązana z Armenią.

Porażka w wojnie z Azerbejdżanem, wspieranym przez Turcję, doprowadziła do kryzysu politycznego w Armenii. Odpowiedzialnością za porażkę opozycja oskarżała premiera kraju, a ten odpowiadał, że do zawieszenia broni zmusiło go dowództwo armii.