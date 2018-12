Izrael ostrzega Liban: Zaatakujemy cele na waszym terenie

Izrael ostrzegł Liban, że uderzy na cele Hezbollahu na terytorium Iranu, jeśli organizacja ta nie zaprzestanie zbroić się w rakiety manewrujące z pomocą Iranu - informują przedstawiciele USA i Izraela. O sprawie pisze "Wall Street Journal".

Izrael jest zaniepokojony, że pomoc ze strony Iranu może pomóc Hezbollahowi w poszerzenie arsenału o pociski manewrujące, które będą zagrażać celom w Izraelu. Tego typu uzbrojenie w rękach Hezbollahu mogłoby osłabić przewagę technologiczną izraelskiej armii nad Hezbollahem i utrudnić obronę północnej granicy Izraela i znajdujących się w tej części kraju miast.

Poniżej dalsza część artykułu

Izrael zwrócił się do władz USA i Francji by te ostrzegły libański rząd, że Tel Awiw będzie chciał zablokować działania zmierzające do powiększenia arsenału Hezbollahu o pociski manewrujące - twierdzą przedstawiciele amerykańskiego i izraelskiego wywiadu.

W ostatnich dniach izraelska armia rozpoczęła operację na granicy z Libanem, której celem było ujawnienie tunelów pod granicą, wykopanych przez bojowników Hezbollahu. Izrael poinformował o wykryciu takich tunelów.

Izrael zapewnia, że nie chce wojny z Hezbollahem i apeluje do libańskiego rządu, by ten kontrolował działania tej organizacji.

- Siedzimy na beczce prochu. Obie strony się zbroją - twierdzi przedstawiciel izraelskiej armii. - Nie chcemy wchodzić w konflikt z Libanem. Naszym problemem jest Hezbollah - dodał.

Izrael szacuje, że Hezbollah zgromadził 130 tysięcy rakiet, ale tylko kilkadziesiąt z nich ma być rakietami manewrującymi, zdolnymi precyzyjnie razić cele w Izraelu.

Przedstawiciele libańskiego rządu twierdzą, że nie otrzymali żadnego ostrzeżenia od Izraela. Natomiast minister spraw zagranicznych Libanu zapowiedział złożenie skargi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ "w związku z działaniami Izraela", które - według Libanu - są zapowiedzią ataku na to państwo.

W 2006 roku doszło do 30-dniowej wojny między Izraelem a Hezbollahem - toczyła się ona głównie na terytorium Libanu.