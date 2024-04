Na razie nie ma prawa (nie przewiduje go też nowa ustawa), w świetle którego mężczyznom przebywającym poza granicami kraju wysyłano by drogą elektroniczną wezwania do wojska. – To nie oznacza, że prawo nie będzie się zaostrzało i że taka osoba nie zostanie poproszona o przybycie do kraju w celu np. poddania się badaniom komisji lekarskiej. Państwo chce wiedzieć, ile ma osób w wieku poborowym i zdolnych do służby w armii – uważa kijowski ekspert.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, tłumacząc decyzję swojego resortu, stwierdził, że „priorytetem jest obrona Ojczyzny przed zniszczeniem”. – Obecnie to wygląda tak: mężczyzna w wieku poborowym wyjechał za granicę, pokazał swojemu państwu, że kwestia przetrwania (Ukrainy – red.) go nie obchodzi, a potem przychodzi i chce otrzymać od tego państwa usługi. Tak to nie działa. Mamy w kraju wojnę – stwierdził.

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 790. dniu wojny PAP

Ukraina bez mobilizacji przegra wojnę z Rosją

Nowa ustawa o mobilizacji wejdzie w życie w drugiej połowie maja. Znacząco zaostrzy kary dla osób ukrywających się przed wojskiem i zwiększy możliwości odpowiednich służb (zajmujących się poborem). Po raz pierwszy w historii Ukrainy pojawi się też elektroniczna baza osób w wieku poborowym, wcześniej istniała wyłącznie na papierze w poszczególnych komendach uzupełnień. A to z kolei rodziło korupcję. W Kijowie nie zdradzają, ile dokładnie osób chcą w najbliższym czasie powołać do wojska. W ostatniej chwili zrezygnowano też z pomysłu dotyczącego prawa do demobilizacji po 36 miesiącach służby, które mieli otrzymać najdłużej walczący żołnierze.

– Pomysł wzmocnienia mobilizacji pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Mówiono o potrzebie powołania do armii nawet 500 tys. osób, ale Zełenski to skrytykował. Nie byłoby nas na to stać, nie ma w budżecie środków na pokrycie kosztów mobilizacji jednocześnie pół miliona ludzi. Na froncie Rosja ma przewagę pod względem liczby żołnierzy. Do przeprowadzenia rotacji brakuje nam ludzi, musimy więc tworzyć rezerwy – mówi Fesenko. – Bez mobilizacji przegramy tę wojnę – dodaje.