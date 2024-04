- Mogę powiedzieć, że na 100 proc. to dezinformacja. To nonsens, że Litwa miałaby przeprowadzić atak dronów na Białoruś. Nie mogę na to znaleźć innego słowa — powiedział mjr Ciunis w rozmowie z litewskim nadawcą LRT.



Według niego takie oskarżenia ze strony Białorusi mogą „wywołać tylko uśmiech na twarzy”.



Wrogie działania informacyjne charakteryzują się szerzeniem dezinformacji i fałszywych oskarżeń. Živilė Didžgalvienė, rzeczniczka dowódcy litewskich sił zbrojnych,

Rzeczniczka dowódcy litewskiej armii: Nie podjęliśmy wrogich działań przeciwko innym krajom

Rzeczniczka dowódcy litewskich sił zbrojnych, Živilė Didžgalvienė, również zaprzeczyła tym oskarżeniom.



- Wrogie działania informacyjne charakteryzują się szerzeniem dezinformacji i fałszywych oskarżeń. Litewskie Siły Zbrojne nie podjęły żadnych wrogich działań przeciwko innym krajom — powiedziała.



Vilmantas Vitkauskas, szef Litewskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zauważył, że oskarżenia białoruskich służb o ataki Białorusi przez różne grupy z terytorium Litwy i Polski już się zdarzały.