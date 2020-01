Rzecznik rządu: Polacy wiedzieli, że zbliżają się rakiety

W irańskim ataku rakietowym na bazy w Iraku żaden żołnierz USA, ani sił koalicji nie zginął, ani nie został ranny.

- Doniesienia o planowanym ataku wcześniej dotarły do centrum dowodzenia. Dzięki temu można było przeprowadzić kontrolowaną procedurę zabezpieczającą wszystkich żołnierzy na miejscu - mówił w Polsat News rzecznik rządu.

Müller dodał, że "nie chce ujawniać źródeł", ale - jak zapewnił - "mamy możliwości i analizy radarowe oraz te za pomocą czujników", dzięki którym można uprzedzić żołnierzy o zbliżającym się ataku.

Rzecznik rządu pytany o apel Trumpa domagającego się większego zaangażowania NATO na Bliskim Wschodzie stwierdził, że takie działanie byłoby "przedwczesne". - Polska prowadzi taką politykę, aby na Bliskim Wschodzie nie eskalować konfliktu - zaznaczył.

Müller ocenił też, że gdyby Iran chciał "skutecznie zaatakować bazę znajdującą się na terenie Iraku, to by to zrobił".