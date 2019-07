Czy Niemcy wyślą okręty w rejon Cieśniny Ormuz?

Do zatrzymania brytyjskiego tankowca doszło po tym, jak na Gibraltarze zatrzymano irański tankowiec (w zatrzymaniu brała udział m.in. brytyjska piechota morska). Zatrzymanie irańskiego tankowca miało związek z zarzutami o to, że jego załoga miała zamiar złamać sankcje nałożone przez UE na Iran.

Rzecznik niemieckiego MSZ przyznał, że choć rozmowy ws. takiej międzynarodowej misji trwają, jest "za wcześnie, by mówić w jakiej formie Berlin mógłby wziąć w takiej misji udział".

- Bierzemy udział w tych rozmowach. Ale dziś jest za wcześnie, by mówić o możliwym niemiecki wsparciu, albo udziale (w takiej misji) - dodał rzecznik.

- Żądania, by niemiecka armia miała swój udział (w misji) nie były jeszcze przedmiotem rozmów - zaznaczył rzecznik. - To co jest jasne, to to, że trzy państwa UE działają wspólnie - zapewnił.