Karczewski: To dla nas bardzo nieprzyjemny okres

Karczewski mówił m.in. o obecnych stosunkach Polska-Izrael, zaostrzonych po podpisaniu przez prezydenta Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która praktycznie uniemożliwia starania o zwrot zajętego mienia, jeśli nastąpiło to co najmniej 30 lat temu, nawet jeśli decyzja administracyjna została podjęta z naruszeniem prawa.

Nowelizacji sprzeciwiał się i Izrael, i Stany Zjednoczone, wskazując na konsekwencje dyplomatyczne takiej decyzji.

Prezydent Andrzej Duda w sobotę podpisał nowelizację Kpa. W reakcji Izrael wycofał na bezterminowe konsultacje swojego chargé d'affaires - najwyższego stopniem dyplomatę Warszawie, oraz "zarekomendował", by ambasador RP Marek Magierowski nie wracał do Izraela z urlopu.

Stanisław Karczewski ocenił, że ten okres jest dla Polski "bardzo nieprzyjemny".

Reakcję Izraela, który znowelizowanie Kpa ocenił jako przyjecie antysemickiego prawa, Karczewski uznał za "bardzo groźne, niesprawiedliwe, haniebne słowa, bardzo krzywdzące Polskę".

Dowodził, że ta bardzo ostra, niespodziewana jego zdaniem reakcja, są niezgodne z prawdą historyczną.

- Te słowa łamią to, co wiemy historycznie: to Niemcy mordowali Żydów, Polacy wspierali Żydów. Dbamy o pamięć o Holokauście - zapewniał polityk PiS.

Jego zdaniem praca nad poprawą wzajemnych stosunków będzie teraz należeć do dyplomatów, a "dyplomacja ma to do siebie, że musi działać w ciszy, nie w świetle kamer".