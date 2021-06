Braun: Nie dopuścić do ograniczania samorządności przez rząd warszawski

- Chcemy samorządów silnych, nie fasadowych. Nie chcemy samorządności dekoracyjnej, chcemy samorządności realnej - zadeklarował Grzegorz Braun, kandydat Konfederacji na prezydenta Rzeszowa. - Państwo powinno ingerować w działalność ludzi tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne - powiedział poseł Robert Winnicki.

Posłowie Konfederacji zorganizowani konferencję prasową na marginesie okolicznościowej konferencji organizowanej w Jasionce k. Rzeszowa z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. - Chcemy wypowiedzieć słowa mocnego sprzeciwu wobec zawłaszczania samorządów przez rząd pod pretekstem reform, zmian, ulepszeń - oświadczył poseł Grzegorz Braun, kandydat Konfederacji w nadchodzących wyborach prezydenta Rzeszowa. - Pod szyldem propagandowym "nowego ładu" rząd najwyraźniej szykuje się do wykonania kolejnego kroku w stronę ubezwłasnowolnienia samorządów - dodał. - Wiemy, że to wszystko odbywa się pod pretekstem wielkiej obniżki podatków, ale skutek to będzie zmniejszenie wpływów do budżetów gmin - stwierdził.



Mówiąc, że "część podatku PIT, CIT, która zostaje w gminie" ma być "powetowana przez rząd subwencją budżetową" Grzegorz Braun apelował, by nie dać się "zwieść pozorom".

- Jeśli rząd będzie tę subwencję kierował, to otwiera się pole do uznaniowości, do robienia dobrze towarzyszom partyjnym i sekowania tych, którzy akurat nie należą do aktualnego układu rządzącego - podkreślił. Według lidera Konfederacji Korony Polskiej pieniądze z subwencji będą "znaczone", ponieważ rządowa subwencja "będzie mogła być wydatkowana tylko na konkretne, przez rząd wytyczane cele, a zatem będzie to umniejszenie zakresu władzy samorządów". - My chcemy samorządów silnych, nie fasadowych. Nie chcemy samorządności dekoracyjnej, chcemy samorządności realnej - deklarował kandydat Konfederacji. - Żeby Najjaśniejsza Rzeczpospolita była państwem silnym, trzeba nie dopuścić do ograniczania samorządności przez rząd warszawski - ocenił.