Korwin-Mikke: Konfederacja wygrała z PiS w Wielkiej Brytanii

Lider partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke pisze na swoim profilu na Facebooku, że Konfederacja, w ramach której w wyborach do PE startowała formacja KORWiN, otrzymała więcej głosów niż PiS w Wielkiej Brytanii.

"Jak powiedział kiedyś Donald Tusk: 'Ludzie uciekają zawsze z kraju socjalistycznego do kraju kapitalistycznego. Nigdy odwrotnie'" - pisze Korwin-Mikke.

Poniżej dalsza część artykułu

Lider partii KORWiN wspomina, że gdy był w Londynie na pytanie jak zachęci Polaków z Wielkiej Brytanii do powrotu do Polski odpowiedział pytaniem: "A czym Was zachęciła królowa Elżbieta do przyjazdu?".

Następnie Korwin-Mikke wyjaśnia, że "niższe podatki i lepsze warunki gospodarcze po prostu przyciągają ludzi", dlatego lider partii KORWiN proponuje "obniżyć podatki - podatek dochodowy, podatki od kupna/sprzedaży".

Wówczas - jak pisze Korwin-Mikke - "2 mln Polaków wróci i dodatkowo jeszcze 3 miliony Brytyjczyków przyjedzie do Polski".

"Bo oni też umieją liczyć. Ludzi do przyjazdu skłaniają bowiem lepsze warunki gospodarcze, to jest najważniejsze" - podsumowuje Korwin-Mikke.

Konfederacja zdobyła w wyborach do PE w skali całego kraju 4,55 proc. głosów i nie przekroczyła progu wyborczego.